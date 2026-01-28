“Durante Mucho Tiempo se Orientó a una Política Neoliberal”: Sheinbaum Sobre Cambio en el CIDE

Este miércoles, 28 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló del conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aseguró que el cambio de director del CIDE fue una decisión de independiente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHI).

Son decisiones en las que como presidenta no participo directamente y fue una decisión que se tomó en la Secretaría.

Dijo que durante años, el CIDE estuvo orientado hacia una política neoliberal y que se ha buscado modificar ese enfoque a uno "mucho más amplio".

Lo cierto es que el CIDE durante mucho tiempo se orientó a una política económica, que correspondía al periodo anterior que era la neoliberal y la idea era orientar también al CIDE a un planteamiento mucho más amplio, eso fue un debate durante el gobierno del presidente López Obrador.

Conflicto en el CIDE

Cabe recordar que ayer lunes 26 de enero, José Antonio Romero Tellaeche, exdirector general del CIDE, dirigió un documento al Órgano de Gobierno argumentando que continuará en sus funciones hasta que se cumpla un proceso legal formal para su eventual remoción.

Ese mismo día, la SECHI emitió el oficio A100/014/2026 firmado por Ruiz Gutiérrez, designando a Lucero Ibarra Rojas como Directora General Interina del CIDE con base en el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

"He tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como: DIRECTORA GENERAL INTERINA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.", establece el documento oficial.

El oficio indica que Ibarra Rojas deberá atender los asuntos correspondientes a la dirección del CIDE contando con todas las facultades necesarias para el desempeño del cargo, mientras no se designe definitivamente a la nueva persona titular o un nuevo interino.

