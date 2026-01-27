SECHI Oficializa a Lucero Ibarra Como Directora Interina del CIDE: ¿Qué Pasará con Tellaeche?

Este martes, 27 de enero de 2026, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHI) presentó oficialmente a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ante integrantes del Consejo Directivo.

La presentación fue encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECHI, según informó la dependencia en sus redes sociales alrededor de las 15:22 horas de este martes. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno de la institución.

El evento ocurrió un día después de que salieran a la luz dos comunicaciones contradictorias sobre quién debe dirigir el centro de investigación.

La polémica que envolvió al CIDE

El lunes 26 de enero, José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE desde agosto de 2021, dirigió un documento al Órgano de Gobierno argumentando que continuará en sus funciones hasta que se cumpla un proceso legal formal para su eventual remoción.

Ese mismo día, la SECHI emitió el oficio A100/014/2026 firmado por Ruiz Gutiérrez, designando a Lucero Ibarra Rojas como Directora General Interina del CIDE con base en el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

"He tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como: DIRECTORA GENERAL INTERINA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.", establece el documento oficial.

El oficio indica que Ibarra Rojas deberá atender los asuntos correspondientes a la dirección del CIDE contando con todas las facultades necesarias para el desempeño del cargo, mientras no se designe definitivamente a la nueva persona titular o un nuevo interino.

Tellaeche exige procedimiento formal

En su comunicado del lunes, Romero Tellaeche expone que la designación, permanencia y remoción del titular de la Dirección General del CIDE se rige por reglas expresas que excluyen separaciones basadas en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad sin sustento jurídico.

En tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado

El documento plantea que la remoción anticipada únicamente puede ocurrir cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno con un punto específico en el orden del día.

Romero Tellaeche añade que continuará desempeñando sus funciones con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública, además del respeto irrestricto a las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno conforme a derecho.

