¿Qué es el Helicoide en Venezuela? Así es la Cárcel que Trump Acusó de Centro de Tortura

A pesar de la oposición de gobiernos de todo el mundo, Estados Unidos sigue interfiriendo en asuntos que tienen que ver con Venezuela. Ejemplo de ello es que en un discurso ante legisladores, el presidente de ese país, Donald Trump, se refirió a centros de tortura en la ciudad de Caracas.

"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado... tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando, pero ha torturado a gente", dijo Trump.

Ante esta situación, en N+ te explicamos qué es El Helicoide uno de los lugares identificados como centro de tortura y por qué se convirtió en un símbolo del gobierno de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York, tras la acción militar que realizó el ejército norteamericano en ese país, a primeras horas del sábado 3 de enero de 2026.

¿Qué es El Helicoide, cárcel ubicada en Venezuela?

El Helicoide se ubica en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, una construcción que se sitúa sobre un espacio que recibe el nombre de Roca Tarpeya.

El diseño de la estructura es en forma de espiral y el plan de inicio buscó el funcionamiento de un centro para el comercio. Actualmente, el lugar sirve como la sede para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el cual se conoce por las siglas SEBIN.

Asimismo, el edificio funciona como un centro para la detención de personas adversas al gobierno chavista.

¿Cuál es el origen de El Helicoide, cárcel ubicada en Venezuela?

El proyecto del edificio en donde actualmente está El Helicoide comenzó en 1955. En esa época, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez impulsó la creación de obras de infraestructura.

Los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Dirk Bornhorst y Pedro Neuberger realizaron el diseño del complejo. La idea principal consistió en un centro para el comercio con 320 locales. Además, el plano incluyó espacio para el estacionamiento de 1,000 vehículos. Algo de lo que más llamaba la atención de la construcción fue la posibilidad de circular por los niveles mediante el uso de automóviles a través de rampas.

De igual manera, el edificio contó con planes para la instalación de ascensores con inclinación; un cine con siete salas, un gimnasio, una piscina y una estación de radio. Sin embargo, los trabajos de construcción se detuvieron en 1961 tras el fin del gobierno de Pérez Jiménez y la falta de recursos en la etapa posterior.

Por esta razón, la estructura permaneció sin terminar por varios años. En 1975, la propiedad del inmueble pasó a manos del Estado de Venezuela. Entre los años 1979 y 1982, el sitio sirvió como refugio para familias que vivieron en contenedores de carga.

Posteriormente, en 1985, la policía de inteligencia del país ocupó dos niveles de la edificación. Con el paso del tiempo, el SEBIN, tomó el control de una mayor parte del espacio. En consecuencia, el edificio se transformó en una prisión para personas de la oposición y sujetos bajo investigación de los servicios de seguridad.

¿Por qué El Helicoide ha estado en medio de la polémica?

Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de El Helicoide para interrogatorios y detenciones.

Uno de los casos más sonados fue el de Alfredo Díaz, quien fue gobernador en el estado de Nueva Esparta entre 2017 y 2021. Díaz estuvo en una celda de este centro durante un año en aislamiento hasta que en diciembre de 2025 murió debido a un infarto. Ante este hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de tener responsabilidad por el fallecimiento de Díaz.

Por hecho es el de Gregory Sanabria, quien permaneció en el edificio entre 2014 y 2018. Sanabria relató la existencia de agresiones físicas en el interior de las celdas.

Después de su salida del centro, Sanabria viajó a los Estados Unidos en busca de asilo. Pero en junio de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país detuvo a Sanabria en Texas para la revisión de su proceso de migración.

