"Queremos una Venezuela Amigable, Estable y Próspera": Marco Rubio en Audiencia en Senado EUA

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos hoy, 28 de enero de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el objetivo de la Administración de Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro es lograr una "Venezuela amigable, estable, próspera y democrática".

Este miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense acudió al Senado para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela.

Lo anterior luego del ataque del 3 de enero en Caracas, que culminó con el derrocamiento y la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su intervención, Rubio dijo que ese objetivo no se logrará en cuestión de semanas, sino que requerirá "algún tiempo".

El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas.

Elecciones libres y justas

El funcionario estadounidense comentó también que aunque se puedan celebrar elecciones, éstas no serían libres ni justas si la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación ni se le permite participar plenamente.

Explicó que luego de la salida de Nicolás Maduro, la prioridad inmediata fue evitar un escenario de inestabilidad, ante la posibilidad de que se desatara "una guerra civil" o un éxodo masivo hacia Colombia.

Por ello, agregó, la administración de Trump estableció "conversaciones directas y respetuosas" con las autoridades interinas, en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Estrategia en Venezuela

De acuerdo con Rubio, la estrategia incluye un mecanismo mediante el cual Venezuela puede vender petróleo sancionado a precio de mercado bajo "supervisión" estadounidense, con el objetivo de financiar la policía y el aparato gubernamental y garantizar que los recursos se utilicen "en beneficio del pueblo venezolano".

"Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior", dijo.

Una segunda fase del plan apunta a la recuperación económica y a la normalización de la industria petrolera, que posee las mayores reservas del mundo, promoviendo "ventas sin corrupción y sin favoritismos", explicó.

Por otra parte, hizo énfasis en la necesidad de abrir espacios políticos a la oposición.

Recordó que aún hay cerca de 2 mil presos políticos en el país, y reconoció que las liberaciones se están produciendo más lentamente de lo deseado.

Investigación a Delcy Rodríguez

Cuestionado si está al tanto que la agencia antidrogas investiga a Delcy Rodríguez por su presunta relación con el narcotráfico, Rubio respondió que a diferencia de Maduro, la presidenta interina no está imputada ante la Justicia estadounidense.

Pero además, en un discurso escrito enviado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio amenazó con el "uso de la fuerza" si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez no coopera plenamente con la administración Trump.

Con información de EFE.

