¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri Regresaron? Esto Es lo Que Se Sabe de su Supuesto Compromiso

Después de convertirse en el primer latino en ganar el Grammy a Mejor Álbum con un disco totalmente en español Bad Bunny es el centro de los reflectores.

Y no solo por su música, también por su vida privada, ahora nuevos informes señalan que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri no solo habrían retomado su romance, sino que el artista puertorriqueño se habría comprometido en matrimonio con ella en secreto.

Gabriela y Benito mantuvieron una relación intermitente entre 2017 y 2022. Después se separaron sin dar mayor explicación, y ahora surgen rumores de que han vuelto a estar juntos.

Grammy 2026: Bad Bunny Gana Álbum del Año, el Máximo Galardón de la Industria Musical

Pistas sobre una posible reconciliación

Los rumores empezaron a tomar fuerza luego de que Berlingeri, diseñadora de joyas y figura recurrente en la vida personal de Benito, nombre real del cantante, apareciera entre invitados en los Grammy 2026, donde Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas al alzarse con varios gramófonos, incluyendo el de Álbum del Año.

Después de mantener una relación intermitente desde 2017, y un rompimiento en 2022, los rumores sobre su regreso no habían dejado de circular en redes y medios. La presencia de Berlingeri en eventos íntimos y la interacción constante con el entorno del artista sembraron interrogantes que ahora toman forma de rumor con base en recientes reportes.

¿Se comprometieron en secreto?

De acuerdo con la comunicadora e influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, una fuente cercana habría contado que Bad Bunny habría propuesto matrimonio a Gabriela Berlingeri en el verano de 2025, durante una reunión privada en Puerto Rico. Según ese relato, la propuesta fue cuidadosamente planeada, rodeada de familiares y amigos íntimos, y ambientada con elementos significativos para la pareja.

La versión compartida por Chamonic incluye detalles como un cartel con la pregunta clásica, seguida de música tradicional y la respuesta afirmativa de Berlingeri, lo que habría desatado una celebración íntima. Además, se dice que ambos llevan anillos a juego, lo que supuestamente es una evidencia del compromiso.

Ni Bad Bunny ni Gabriela se han pronunciado al respecto de estos rumores.

Lo que sí es que, más allá del presunto compromiso, varios reportes coinciden en que Berlingeri ha acompañado a Bad Bunny durante diferentes etapas de su carrera, asistiendo a sus conciertos e incluso estando presente en eventos clave como la entrega de los Grammy, lo que alimenta la percepción de que su vínculo es fuerte

La historia de amor entre ambos ha sido una narrativa constante en la vida de Bad Bunny, incluso inspirando canciones que aparecen en varios de sus álbumes. La relación, marcada por momentos de cercanía y distancia, ha sido objeto de interés mediático por años.

