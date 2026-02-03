El Rapero Milkman fue Hospitalizado de Emergencia; Belinda Pide Ayuda para Él

El productor y rapero mexicano Milkman fue hospitalizado de emergencia luego de enfrentar complicaciones de salud que lo llevaron a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, informó su familia a través de redes sociales.

La crisis médica se presentó de forma inesperada, y aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la causa exacta que provocó su ingreso al hospital, sus seres queridos compartieron que la situación fue más grave de lo que anticipaban.

Familiares y amigos piden apoyo para cubrir gastos médicos

El hermano de Milkman, identificado como Kiks, detalló en un comunicado que el artista no contaba con un seguro de gastos médicos, lo que ha complicado el acceso a tratamientos y procedimientos necesarios para su recuperación.

Por esta razón, la familia inició una campaña para recaudar fondos que permitan solventar los costos hospitalarios, estimados en alrededor de dos millones de pesos.

Hasta la mañana del 3 de febrero, la recaudación había superado los 900 mil pesos, gracias a contribuciones individuales y al apoyo de seguidores que han compartido la petición en redes sociales.

“Necesitamos de tu ayuda para poder seguir cubriendo los costos y apoyar su recuperación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda muchísimo”, señaló Kiks en la plataforma de recaudación.

Belinda también pidió apoyo para Milkman

Entre las personas que se han pronunciado públicamente sobre la situación del rapero, está la cantante y actriz Belinda, quien compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Mi gran amigo Milkman está pasando por una situación muy difícil de salud, les pido por favor que nos ayuden para que se pueda curar, está en un estado muy delicado, por favor ayúdenos para que pueda salir adelante”, publicó la artista, sumándose al llamado de la familia para reunir apoyo social y económico.

¿Quién es Milkman?

Originario del norte de México y con base en la Ciudad de México, Milkman es conocido en la escena del hip hop por su trabajo como productor, músico y miembro de la banda She is a tease. Además de su trayectoria en la música, ha incursionado en el mundo del diseño de moda y proyectos creativos.

Su presencia en redes sociales lo ha mantenido cercano a una amplia audiencia, donde suele compartir aspectos de su trabajo artístico y su vida cotidiana con más de 80 mil seguidores.

