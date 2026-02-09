Setlist de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026: ¿Cuántas Canciones Cantó y Cuáles?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, quedó marcado por una ambiciosa puesta en escena y un recorrido musical que mezcló hits globales, un repaso por la historia de Latinoamérica, guiños a los inicios del reguetón, y colaboraciones sorpresa.

Bad Bunny interpretó un total de 12 momentos musicales, combinando canciones completas, fragmentos y homenajes que sintetizaron su carrera y su poderos discurso cultural.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

Te dejamos aquí el setlist completo del show de medio tiempo, canción por canción:

Yo Perreo Sola – Apertura contundente con uno de sus himnos más emblemáticos.

Voy a Llevarte pa PR – Un guiño directo a Puerto Rico y sus raíces.

Homenaje a Tego Calderón y Daddy Yankee – Un momento breve pero simbólico que reconoció a los pilares del género.

Eeeo – Transición energética que mantuvo el ritmo del show.

Mónaco – Uno de los puntos más coreados por el público.

Die With A Smile (Versión salsa) – Interpretada por Lady Gaga, una de las colaboraciones sorpresa de la noche.

Baile Inolvidable – Pausa melódica antes del tramo final.

NuevaYol – Referencias a la diáspora latina y la vida migrante.

Lo que le pasó a Hawai – Interpretada con Ricky Martin, uno de los momentos más comentados del show.

El Apagón – Carga política y mensaje social explícito.

Café con Ron – Regreso a sonidos caribeños y festivos.

Debí Tirar Más Fotos – Cierre introspectivo y nostálgico.

Más que un simple recuento de éxitos, el orden del setlist funcionó como un relato sobre identidad latina, memoria musical y representación. Los homenajes a figuras clave del reguetón y las colaboraciones internacionales reforzaron la idea de un show diseñado para dialogar con audiencias globales sin perder el anclaje caribeño.

Con esta selección de canciones, Bad Bunny no solo respondió a la pregunta de cuántos temas cantó en el Super Bowl 2026, sino que dejó claro que su medio tiempo fue una declaración artística y política que seguirá dando de qué hablar.

