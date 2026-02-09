Poncho Herrera Se Vuelve Viral al Defender el Show de Bad Bunny: “Yo cantaba Peor en RBD”

La controversia por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 no se limitó al terreno musical o deportivo: también traspasó las redes sociales y encendió un inesperado debate sobre cultura, representación y talento.

La presentación de Bad Bunny, marcada por una poderosa carga simbólica centrada en la identidad latina, la migración y la inclusión, fue recibida con opiniones polarizadas. Aunque muchos aplaudieron la propuesta visual y el mensaje social, otros cuestionaron aspectos técnicos como el desempeño vocal del artista puertorriqueño.

En medio de esa discusión, Poncho Herrera, actor mexicano conocido por su participación en la agrupación RBD y en producciones internacionales, sorprendió a sus seguidores con un comentario que rápidamente se volvió viral.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

¿Qué dijo Poncho Herrera de Bad Bunny?

A través de su cuenta en X, Herrera respaldó el show y lanzó una respuesta cargada de humor a las críticas por la voz del cantante:

“Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje, tía”.

Yo cantaba peor en RBD…



Acá lo importante es el mensaje Tía. — Alfonso Herrera (@ponchohd) February 9, 2026

El comentario no solo generó miles de interacciones sino que también reconfiguró parte de la conversación en redes, donde usuarios celebraron su honestidad y su defensa del valor simbólico del espectáculo. Para muchos, la intervención de Herrera puso en primer plano el impacto cultural y social de la presentación, más allá de la técnica vocal.

Analistas y espectadores han interpretado la defensa de Poncho como un recordatorio de que, para amplios sectores del público, el medio tiempo del Super Bowl fue más que un simple show musical: fue una declaración de identidad latina ante una audiencia global.

Además de las reacciones de figuras del entretenimiento, el debate sobre el espectáculo también incluyó comentarios de personalidades públicas y políticos que cuestionaron o defendieron el enfoque de Bad Bunny, lo que subraya la amplitud del impacto cultural del evento.

Historias recomendadas:

De Thalía al Buki: Famosos Se Vuelcan en Apoyo a Bad Bunny por Show en el Super Bowl

¿Qué Famosos Estuvieron en La Casita con Bad Bunny Durante el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny Hace Historia: Los Mejores Momentos del Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026