Poncho Herrera Se Vuelve Viral al Defender el Show de Bad Bunny: “Yo cantaba Peor en RBD”
Poncho Herrera se volvió viral en redes sociales tras salir en defensa del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.
La controversia por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 no se limitó al terreno musical o deportivo: también traspasó las redes sociales y encendió un inesperado debate sobre cultura, representación y talento.
La presentación de Bad Bunny, marcada por una poderosa carga simbólica centrada en la identidad latina, la migración y la inclusión, fue recibida con opiniones polarizadas. Aunque muchos aplaudieron la propuesta visual y el mensaje social, otros cuestionaron aspectos técnicos como el desempeño vocal del artista puertorriqueño.
En medio de esa discusión, Poncho Herrera, actor mexicano conocido por su participación en la agrupación RBD y en producciones internacionales, sorprendió a sus seguidores con un comentario que rápidamente se volvió viral.
¿Qué dijo Poncho Herrera de Bad Bunny?
A través de su cuenta en X, Herrera respaldó el show y lanzó una respuesta cargada de humor a las críticas por la voz del cantante:
“Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje, tía”.
Yo cantaba peor en RBD…— Alfonso Herrera (@ponchohd) February 9, 2026
Acá lo importante es el mensaje Tía.
El comentario no solo generó miles de interacciones sino que también reconfiguró parte de la conversación en redes, donde usuarios celebraron su honestidad y su defensa del valor simbólico del espectáculo. Para muchos, la intervención de Herrera puso en primer plano el impacto cultural y social de la presentación, más allá de la técnica vocal.
Analistas y espectadores han interpretado la defensa de Poncho como un recordatorio de que, para amplios sectores del público, el medio tiempo del Super Bowl fue más que un simple show musical: fue una declaración de identidad latina ante una audiencia global.
Además de las reacciones de figuras del entretenimiento, el debate sobre el espectáculo también incluyó comentarios de personalidades públicas y políticos que cuestionaron o defendieron el enfoque de Bad Bunny, lo que subraya la amplitud del impacto cultural del evento.
