Muere José Bisbal, Padre del Cantante David Bisbal: ¿De Qué Falleció?

José Bisbal Carrillo, padre del reconocido cantante español David Bisbal, falleció este martes 10 de febrero de 2026 a los 84 años de edad.

El propio David Bisbal confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje:

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió, haciendo alusión tanto al amor familiar como al espíritu competitivo que marcó la vida de su padre.

José Bisbal Carrillo no solo será recordado por su papel como padre de una de las figuras musicales más internacionales de España, sino también por su trayectoria como boxeador histórico en su tierra natal, Almería. Fue siete veces campeón de España en distintas categorías y una figura emblemática dentro del boxeo español, disciplina que le marcó desde joven y que lo convirtió en un referente local.

David Bisbal Triunfa con Concierto en la CDMX

¿De qué murió el padre de David Bisbal?

José Bisbal falleció tras una prolongada lucha contra el alzhéimer, enfermedad neurodegenerativa que lo acompañó durante los últimos años de su vida.

La enfermedad de alzhéimer, que afecta la memoria y las funciones cognitivas, lo acompañó durante varios años, obligándolo a vivir sus últimos tiempos en un centro especializado donde recibió atención y cuidados constantes de su familia. Esta lucha silenciosa fue también un motivo de reflexión pública para su hijo, quien en más de una ocasión ha compartido abiertamente cómo vivió el camino junto a su padre, incluso en entrevistas y documentales.

La noticia ha generado muestras de condolencia y apoyo tanto de seguidores como de compañeros del medio artístico y deportivo, recordando no solo su legado como deportista y padre, sino también como un hombre que enfrentó con dignidad una de las batallas más complejas de la vida.

Historias recomendadas:

Bad Bunny Borra Sus Publicaciones en Instagram y No Sigue a Nadie Luego del Super Bowl LX

¿De Qué Murió Catherine O'Hara? Revelan la Causa de Muerte de la Actriz de Mi Pobre Angelito