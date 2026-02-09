¿De Qué Murió Catherine O'Hara? Revelan la Causa de Muerte de la Actriz de Mi Pobre Angelito

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida por su trabajo en cine y televisión, murió a los 71 años el 30 de enero de 2026, tras una breve enfermedad, confirmaron su agencia y medios internacionales.

Aunque originalmente se había informado que la causa de muerte había sido el cáncer. Hoy se determinó la causa inmediata de su fallecimiento.

¿De qué murió Catherine O'Hara?

Según reportó TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que una embolia pulmonar fue la causa inmediata del fallecimiento, mientras que el cáncer rectal fue identificado como la causa subyacente.

De acuerdo con información proporcionada por el Los Angeles Fire Department, los servicios de emergencia respondieron a una llamada en su residencia de Los Ángeles a las 4:48 de la madrugada, tras lo cual la actriz fue trasladada a un hospital en condición grave.

Aunque su estado de salud previo no había sido divulgado públicamente, se sabía que O’Hara padecía situs inversus, una condición poco común en la que los órganos internos se encuentran en una disposición invertida con respecto a la anatomía habitual, según el National Institutes of Health. Esta afección suele ser inofensiva, pero puede dificultar el diagnóstico médico debido a que los síntomas se presentan de manera atípica.

Una carrera icónica

Catherine O’Hara inició su carrera artística en 1974, tras graduarse de la preparatoria en Toronto, Canadá, y construyó una trayectoria prolífica tanto en televisión como en cine. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran las películas Beetlejuice, Home Alone y Home Alone 2, así como la serie Schitt’s Creek, que la consolidó como un ícono de la comedia contemporánea.

En años recientes, participó en producciones como The Last of Us, junto a Pedro Pascal, y en The Studio, con Seth Rogen.

O’Hara fue vista en público por última vez el 14 de septiembre de 2025, durante la fiesta de los Premios Primetime Emmy organizada por Apple TV+ en Los Ángeles, a la que asistió acompañada de su esposo desde hace 33 años, Bo Welch.

A la actriz le sobreviven su esposo, sus hijos Matthew y Luke, así como sus hermanos Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara y Patricia Wallice.

