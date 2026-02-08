¿Qué le Pasó a Manelyk González? Famosa Preocupa al Subir Foto con el Rostro Golpeado

Manelyk González, famosa participante de reality shows, preocupó a seguidores e internautas en general, luego de que se difundiera en redes sociales una foto en la que se ve su rostro con aparentes lesiones. Esto desató preguntas sobre qué le pasó y si se encuentra bien.

La también influencer, quien saltó a la fama luego de su participación en 'Acapulco Shore', compartió la polémica foto a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 16.3 millones de seguidores.

Video: La Casa de los Famosos México: Karime Pindter Revela Gran Problema para Ingresar al Show

¿Qué le pasó a Manelyk?

En la foto que preocupó a los internautas se puede ver a Mane con supuestas lesiones, manchas de presunta sangre y aparentes afectaciones en uno de sus ojos. Esta imagen alertó, ya que parecía tratarse de un hecho de violencia en contra de la famosa, pero pronto se aclaró el malentendido, pues en otras imágenes y textos dejó ver que se trata de un nuevo proyecto.

Cuando le perdí el miedo a verme perfecta, empecé a actuar

En posteriores publicaciones, Manelyk compartió que se trata de un nuevo proyecto audiovisual, del que no dio muchos detalles, pero en las imágenes se pudo observar una claqueta con algunos créditos, así como cámaras y alimentos con la frase "después del corte".

Con esto se entendió que se encuentra en grabaciones.

¿Quién es Manelyk González?

Manelyk Gonález es una actriz, modelo e influencer que alcanzó la fama al participar en el año 2014 en el reality show 'Acapulco Shore', programa al que siguieron otros proyectos televisivos dle mismo género, que la llevaron a ser nombrada como "La Reina de los Reality Shows en Latinoamérica".

También ha participado como modelo en revistas como Playboy, ha formado parte de campañas publicitarias y ahora se encuentra desarrollando su faceta como actriz.

Historias recomendadas:

¿Abelito Se Acerca a la Paternidad? Revela En Entrevista si Buscará ser Padre Próximamente

Shakira Sufre Caída en el Escenario Durante Concierto en El Salvador; Así fue el Momento

DMZ