¿Abelito Se Acerca a la Paternidad? Revela En Entrevista si Buscará ser Padre Próximamente

Luego de su exitosa participación en La Casa de los Famosos México, Abelito se ha convertido en una figura muy reconocida por el público mexicano, por lo que parte de su vida personal también ha quedado bajo los reflectores. En esa última parte, su noviazgo con Aranza Salazar y su posible acercamiento a la paternidad son algunos de los temas que lo rodean y él ha roto el silencio para hablar de si busca ser padre pronto.

El ganador del tercer lugar de la tercera temporada del reality show más famoso de México ha expuesto a través de redes sociales su sólida relación con la joven de 24 años.

¿Abelito quiere ser padre próximamente?

En una entrevista reciente para HOY, el creador de contenido fue cuestionado, junto a su madre, acerca de si quiere próximamente quiere convertirse en papá, mientras que la señora expresó que quiere ser abuela.

A esto, el influencer respondió "vamos poco a poco, vamos por partes", por lo que por el momento descartó buscar ser padre.

No obstante, la madre de Abelito señaló que sí le gustaría "que me digan abuelita".

¿Quién es Aranza Salazar?

Aranza Salazar es una estudiante universitaria. Aranza y Abelito comenzaron su relación hace tres años, cuando él aún no era tan famoso y no consolidaba su carrera como influencer.

La novia de Abelito dijo en una entrevista que lo conoció en 2022 cuando ambos estudiaban en la universidad.

"Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso", dijo Aranza en una entrevista con La Casa de los Famosos.

Llevamos tres años en los que hemos estado en altas y bajas, en donde nada ha sido color de rosa"

