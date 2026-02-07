José Camar, Sobrino de Edith Márquez, Anuncia Muerte de su Padre Horas Después de la de su Madre

José Camar, actor y modelo, sobrino de la cantante Edith Márquez, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de sus padres en un corto periodo de tiempo. A través de redes sociales, el joven dio a conocer primero el fallecimiento de su madre, Lily Márquez, y horas más tarde el de su padre, situación que él mismo describió como “una terrible pesadilla”.

Fue mediante una publicación en Instagram donde José Camar confirmó la muerte de su padre con un extenso y personal mensaje: “Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo”, escribió. En el texto lo describió como “mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe”, y agradeció las enseñanzas y el acompañamiento que recibió a lo largo de su vida.

Doble pérdida

El actor también hizo referencia al reciente fallecimiento de su madre, al señalar que ahora ambos están juntos: “Sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS”.

El mensaje cerró con una despedida íntima y un recuerdo personal: “Te veo en otra vida para ir por una McDonald’s con unas papotas que tanto te gustaban. Descansa por siempre, hoy eres libre de todo”.

Un día antes, José Camar había informado la muerte de su madre con un breve mensaje en la misma red social: “Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”. En esa publicación agradeció el apoyo recibido por parte de amigos, seguidores y personas que colaboraron a través de su página de GoFundMe.

Por su parte, Edith Márquez confirmó el fallecimiento de su hermana Lily con un mensaje de despedida en el que expresó su dolor y el vacío que deja su partida: “Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador (…) Vuela muy alto, hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti”.

