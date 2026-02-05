Así Fue la Última Publicación de Lily Márquez, Hermana de Edith Márquez, Antes de Morir

La muerte de Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez, conmocionó al mundo del espectáculo mexicano este 4 de febrero de 2026.

Tras años de lucha contra un cáncer de mama que hizo metástasis, su familia confirmó su fallecimiento, rodeada de cariño y agradecimiento por el apoyo recibido en sus últimos días.

Días antes de su muerte, Lily hizo su última aparición pública en redes sociales el 26 de enero de 2026, a través de un video en en que compartió su situación.

En la publicación, Lily se presentó así:

“Hola me llamo Lily Márquez, tengo 57 años y tengo metástasis de cáncer de mama inicial…” explicó,

También detalló que la enfermedad se había extendido a huesos y médula ósea, y que ya no podría recibir más quimioterapia, pues los médicos la habían canalizado a cuidados paliativos.

Lily y sus familiares pidieron apoyo para recaudar fondos

Sin seguro médico y con los gastos acumulándose, la familia decidió iniciar una campaña de recaudación en GoFundMe para poder costear medicamentos esenciales y atención diaria.

Lily mencionó que caminar se había convertido en uno de sus mayores retos y que dependía de quienes la apoyaban en su entorno.

La publicación reunió mensajes de solidaridad y la campaña logró reunir casi 476 mil 187 pesos para apoyar los cuidados que necesitaba.

Tras su fallecimiento, su hijo, el actor José Camar, fue quien confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo las muestras de cariño y apoyo hacia su mamá, y describiendo cómo Lily se fue “agradecida y feliz de haber recibido tanto amor a lo largo de toda su vida”.

La última publicación de Lily quedó como un testimonio de resiliencia y amor familiar en medio del dolor y la incertidumbre.

