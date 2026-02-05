Kenia Os en el Palacio de los Deportes: Precios, Fecha y Todo sobre su Listening Party

La cantante mexicana Kenia Os confirmó uno de los eventos más esperados por sus seguidores: la listening party para presentar en vivo su nuevo álbum K de Karma. El encuentro, bautizado como “K de Karma: La Escucha” se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Este formato no será un concierto tradicional, sino una oportunidad para que los fans, conocidos como “Keninis", escuchen por primera vez el material completo del disco en compañía de Kenia Os, en un ambiente diseñado para conectar con su universo creativo y celebrar el lanzamiento oficial del álbum.

Peso Pluma y Kenia Os Deslumbran en la Semana de la Moda de Nueva York, con Anna Wintour

¿Cuándo y a qué hora es la listening party de Kenia Os?

El evento está programado para iniciar el 19 de marzo a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa y la venta general?

La preventa de boletos se realiza el 5 de febrero de 2026 a través de Ticketmaster, con una venta general abierta al público desde el 6 de febrero, también en esa plataforma.

Precios y zonas disponibles

Los costos de los boletos con cargos incluidos varían según la zona, buscando ofrecer opciones para distintos presupuestos:

Pista: $750.25 pesos

Nivel B: $651 pesos

General C: (pendiente de anunciar)

Nivel D: $450 pesos

Nivel E: $351 pesos

PCD (personas con discapacidad): $351 pesos

Algunas zonas, como Pista y General C, son áreas de pie, mientras que otros niveles ofrecen ubicaciones con asiento.

“K de Karma: La Escucha” promete ser un momento de convivencia íntima entre Kenia Os y su comunidad de seguidores: además de escuchar el álbum por primera vez, el formato busca ofrecer una experiencia única donde la artista podría interactuar, comentar o compartir reflexiones sobre las canciones.

Este tipo de eventos se han vuelto tendencia entre artistas que desean acercarse de forma más personal a su público en el marco de lanzamientos importantes.

Con el anuncio de esta listening party, Kenia Os continúa consolidando su presencia en la escena musical nacional e internacional, ofreciendo a sus seguidores experiencias únicas alrededor de sus lanzamientos discográficos.

