Muere la Hermana de Edith Márquez: ¿De Qué Falleció Lily Márquez?

La familia de la reconocida cantante Edith Márquez atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de su hermana Lily Márquez Landa, quien perdió la vida el 4 de febrero de 2026.

Edith Márquez Habla en Entrevista para Despierta sobre sus 25 Años de Trayectoria Artística

¿De qué murió Lily Márquez Landa?

Lily, también madre del actor y cantante José Camar, enfrentó durante varios meses un diagnóstico de cáncer de mama, enfermedad que con el tiempo se complicó y derivó en metástasis, extendiéndose a órganos como huesos y médula ósea.

Ante el avance de la enfermedad, los médicos determinaron que ya no existían opciones viables de quimioterapia, por lo que fue trasladada a cuidados paliativos para mantener su calidad de vida en sus últimas semanas.

Para apoyar los altos costos del tratamiento, la familia abrió una campaña de recaudación de fondos que generó una ola de solidaridad entre amigos, seguidores y el público en general.

Fue su hijo, José Camar, quien confirmó la noticia a través de redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

“Te voy a amar siempre, toda la vida; tú eres yo y yo soy tú… ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”, expresó.

Camar también agradeció profundamente el cariño y apoyo que recibieron durante el proceso.

Edith Márquez dedica emotivo mensaje a su hermana Lily

La cantante Edith Márquez dedicó un sentido mensaje a su hermana Lily en su cuenta de Instagram:

"Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador…

Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia.

Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti .

El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser.

Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos".

La partida de Lily Márquez ha sido recibida con tristeza por colegas y fans, quienes destacan su fortaleza y amor hasta sus últimos días, unidos al legado artístico y humano que también caracteriza a su hermana Edith en el mundo del entretenimiento.

