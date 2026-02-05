Britney Spears Afirma Que Tiene Suerte de Estar Viva a Pesar de Su Familia

La cantante estadounidense, Britney Spears, compartió un mensaje con sus seguidores a través de redes sociales, en el que aseguró que se siente afortunada de estar viva al considerar cómo la trato su familia.

En la publicación, que suma más de 75 mil me gusta en Instagram, la Princesa del Pop, habló sobre la importancia social de estar conectados con otras personas y "no sentirnos nunca solos".

Luego escribió que "a quienes su familia les ha dicho que para ayudarlos hay que aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos... estaban equivocados".

Como personas, podemos perdonar, pero nunca olvidamos. El anhelo y la necesidad de contacto siempre son cruciales

Afortunada de estar viva

En su posteo, la intérprete dijo haber tenido suerte de estar viva si se considera la forma en la que fue tratada por su familia.

Me considero increíblemente afortunada de siquiera estar con vida, considerando cómo me trató mi familia en algún momento de mi vida, y ahora les tengo miedo

Agregó que está segura de que a pesar de lo que diga o publique, su familia "nunca asumirá su responsabilidad de lo que hicieron".

Terminó su texto diciendo que hizo un cheesecake que le quedó "bastante bueno" y una posdata en la que afirmó no haber bailado en un mes porque se rompió el dedo del pie en un par de ocasiones.

Una vida familiar difícil

La cantante, con 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta en noviembre del año pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos, pero volvió a activarla poco después.

En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

Libre de ese control, la vocalista de Toxic ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

Una de sus últimas polémicas fue cuando su exesposo, Kevin, publicó sus memorias en las que dice estar preocupado por Britney y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo está bien".

