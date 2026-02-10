Demi Lovato Cancela Conciertos: ¿Qué Pasará con sus Shows en México?

La reciente cancelación de varias fechas de la gira It’s Not That Deep Tour de Demi Lovato ha encendido la incertidumbre entre sus fans sobre lo que podría pasar con los conciertos programados en México.

La cantante estadounidense anunció este martes que pospone y cancela varios de sus próximos shows para “proteger su salud”, una decisión que ha generado preocupación entre los Lovatics que esperaban verla este año.

Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

¿Qué dijo Demi Lovato?

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Lovato explicó que, durante los preparativos de la gira, se dio cuenta de que se había sobrecargado con la cantidad de compromisos y que necesitaba más tiempo para descansar y ensayar adecuadamente.

Por esa razón, confirmó la cancelación de cinco fechas en Estados Unidos originalmente programadas entre abril y mayo, además de reprogramar el concierto de apertura previsto en Orlando para el 13 de abril.

¿Cancelaciones en Estados Unidos afectarán a México?

Si bien las fechas afectadas incluyen ciudades como Charlotte, Atlanta, Nashville, Denver y Las Vegas, lo que no ha quedado del todo claro para el público mexicano es si estas cancelaciones impactarán las posibles paradas en México, algo sobre lo que los seguidores llevan semanas especulando.

En redes sociales han circulado rumores y publicaciones que sugerían la llegada de Lovato al país en mayo como parte de la gira It’s Not That Deep, pero hasta ahora no hay confirmación oficial de fechas mexicanas tras los ajustes recientes.

La gira It’s Not That Deep Tour fue anunciada en octubre de 2025 como la octava gira de la cantante en apoyo a su álbum homónimo, con fechas planeadas a lo largo de Norteamérica y el apoyo de la artista invitada Adéla.

A pesar de las cancelaciones, Lovato aseguró que el resto de la gira continuará y que los fans que ya adquirieron entradas recibirán reembolsos automáticos.

Para los seguidores mexicanos, la pregunta ahora es si los cambios de calendario afectarán la posible llegada de Lovato a ciudades como Ciudad de México o Monterrey, escenarios donde ha tenido fuerte recepción en giras anteriores, por ejemplo, en 2018 canceló shows programados tras una crisis de salud personal, y dejó una huella profunda en su base de fans.

Mientras tanto, los Lovatics siguen atentos a cualquier actualización oficial sobre presentaciones en México, esperando que la prioridad por el bienestar de la cantante no signifique la pérdida de una de las experiencias más esperadas del año musical.

Historias recomendadas:

Zayn Malik en México: Estos Son los Precios de los Boletos para su Show en el Estadio GNP

Una Bandera de México Se Coló en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl de Bad Bunny