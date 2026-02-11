James Van Der Beek: Así Fue la Última Publicación del Actor, Dedicada a su Hija y a su Papá

Dos semanas antes de su fallecimiento, el actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en Dawson's Creek, compartió en Instagram un mensaje dedicado a dos personas fundamentales en su vida: su padre y una de sus hijas.

El pasado 25 de enero, en una publicación en su cuenta de Instagram, el actor reflexionó sobre el hecho de que tanto una de sus hijas como su padre, cumplían años el mismo día.

“Mi padre y mi hija cumplen años hoy. Al principio, pensé que era lo único que tenían en común; me parecían tan diferentes”, escribió.

Sin embargo, el intérprete explicó que con el paso del tiempo logró reconocer en ambos la misma esencia: “Puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y tierno. Veo el cariño y la dedicación que dedican a quienes más quieren. Veo la misma creatividad y originalidad acuariana, tan original”.

Un mensaje sobre la ternura en “un mundo loco”

Van Der Beek destacó también el sentido del humor y la capacidad de ambos para transformar los espacios que habitan. “Ambos tienen una forma de alquimizar el ambiente que los rodea de una manera tan sutil que casi se puede pasar por alto la fuerza con la que lo hacen”, expresó.

En uno de los fragmentos más conmovedores, el actor añadió: “En este mundo loco, me maravilla que hayan logrado mantenerse tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos”.

El mensaje cerró con una declaración de gratitud y amor: “Son una maravilla… y estoy increíblemente agradecida de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, chicos. Los quiero con todo mi corazón”.

Tras confirmarse su muerte a los 48 años, la publicación ha cobrado un significado especial entre sus seguidores, quienes han vuelto a ese mensaje para despedirse del actor y recordar su faceta más íntima y familiar.

Más allá de su legado en la televisión, James Van Der Beek deja la imagen de un padre y un hijo agradecido, que en sus últimas palabras públicas celebró la ternura, la autenticidad y el amor como su mayor orgullo.

Van Der Beek murió este miércoles 11 de febrero de 2026 a los 48 años de edad, tras luchar durante meses contra el cáncer colorrectal.

