Denuncian a Rosalía ante Ministerio de Sanidad de España: ¿De Qué se le Acusa?

La plataforma Nofumadores.org ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Sanidad de España contra la cantante Rosalía y la youtuber Esty Quesada, conocida como Soy una pringada.

¿De qué se les acusa?



La asociación las acusó ante el órgano gubernamental por fumar durante la grabación de un pódcast. La organización considera que ambas habrían infringido la legislación española vigente en materia de tabaco.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, la organización interpuso la denuncia tanto por la conducta individual de las participantes como por la responsabilidad del medio que emite y difunde el contenido, el programa Special People Club.

Rosalía y Lisa, del Grupo de Kpop Black Pink, Estrenan "New Woman"

¿Qué ocurrió durante la entrevista?

Durante la conversación, Rosalía interrumpió la entrevista para fumar un cigarrillo en lo que sería un espacio interior cerrado e incluso invita a la presentadora a compartirlo.

Aunque Quesada asegura que no es fumadora, acepta el cigarro y comenta que le gusta “hablar a caladas”, mientras ambas aparecen fumando frente a las cámaras.

Según Nofumadores.org, esto constituiría una doble vulneración de la ley antitabaco española:

Fumar en un espacio interior cerrado, que podría considerarse centro de trabajo.

Incumplir la prohibición expresa de que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o mostrando directa o indirectamente marcas de productos del tabaco en medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información.

¿Hay otra posible infracción?

La asociación añade que también podría haberse infringido la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe cualquier forma de comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y redes sociales, incluidos los difundidos en plataformas digitales y servicios bajo demanda.

En la primera versión del video, señala la organización, la marca del cigarrillo era reconocible. Tras la difusión inicial y la reacción generada en redes sociales, el contenido fue retirado temporalmente y republicado con el cigarrillo pixelado.

Sin embargo, la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, subrayó que “la pixelación del cigarrillo no neutraliza el mensaje ni el acto de fumar. El consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima”. A su juicio, el efecto final es el mismo: “una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo”.

No es la primera vez que esta organización denuncia a Rosalía

La organización, que defiende los derechos de los fumadores pasivos, recordó que no se trata de un hecho aislado. En diciembre de 2024 ya había denunciado a Rosalía por la aparición de cigarrillos de una conocida marca en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni la artista ni la creadora de contenido se han pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada ante las autoridades sanitarias españolas.

