Polémica por Bad Bunny en el Super Bowl: Exigen Investigar el Show por 'Contenido Indecente'

La actuación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo se convirtió en uno de los momentos más vistos en la historia del evento deportivo, sino también en el centro de una polémica política que ha encendido a sectores conservadores de Estados Unidos.

Un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, encabezados por el congresista Andy Ogles (R-Tenn.), exigió una investigación formal sobre lo que calificaron como contenido “indecente” y “excesivamente sexualizado” en el show de medio tiempo.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

Los movimientos pélvicos de Bad Bunny fueron considerados "obscenos"

En una carta dirigida al Comité de Energía y Comercio del Congreso, Ogles afirmó que la presentación incluyó movimientos como twerking, grinding y posturas pélvicas que, según él, constituyen “obras obscenas” transmitidas por cadenas nacionales.

Ogles describió el espectáculo como “pure smut” (puro material obsceno) que no debería haberse permitido en una transmisión de horario estelar. Además, acusó al NFL y a NBCUniversal de haber aprobado deliberadamente la emisión de dicho contenido sin advertencias pertinentes.

Las reacciones polémicas por el show de Bad Bunny

El rechazo no se limitó al Capitolio: figuras conservadoras, incluido el expresidente Donald Trump, se sumaron a la crítica pública, calificando la actuación como “terrible” y “una afrenta a los valores estadounidenses”.

La controversia también ha tenido un tinte cultural y político más amplio. Ogles y otros legisladores incluso sugirieron que el supuestamente “ofensivo” contenido del show pone en duda decisiones como la posible estadidad de Puerto Rico, isla natal del artista y territorio cuyos residentes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Audiencia récord vs críticas

Pese a las críticas, el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los más vistos de la historia del Super Bowl, con una audiencia estimada en más de 128 millones de espectadores, superando inclusive la atención promedio al propio juego.

El artista, quien también contó con la participación de estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin, interpretó varios de sus éxitos y ofreció momentos que celebraron la cultura latina en un escenario global.

Defensores del espectáculo han señalado que las críticas representan una polarización cultural más amplia sobre lo que se considera aceptable en la televisión nacional, poniendo énfasis en debates sobre diversidad, expresión artística y normas de programación.

Mientras tanto, congresistas republicanos se preparan para avanzar con audiencias y solicitar potenciales sanciones o revisiones a las licencias de transmisión si se determina que se violaron regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

