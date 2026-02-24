Tormenta Brutal Obliga a Millones a Resguardarse y Afecta Miles de Vuelos en EUA.

Vecinos, trabajadores del gobierno y una potente máquina ferroviaria quitanieves apodada "Darth Vader" se esforzaban para despejar gran parte del noreste de Estados Unidos tras una tormenta brutal y —en algunas zonas— récord, que cubrió la región de nieve y forzó a millones de personas a resguardarse y provocó miles de cancelaciones de vuelos.

Pero, mientras las nevadas avanzaban hacia el norte y remitían en otras áreas este martes, los meteorólogos advirtieron que otra tormenta podría estar a la vuelta de la esquina.

La tormenta del lunes 23 de febrero, que los meteorólogos califican como la más fuerte en una década, dejó más de 60 centímetros de nieve en partes del noreste.

En las primeras horas de este martes, las carreteras empezaban a reabrirse, el transporte público volvía a funcionar en algunas ciudades y se había restablecido la electricidad para algunos de los cientos de miles que se quedaron sin luz en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island.

Las autoridades declararon emergencias y la suspensión de clases —incluso en la ciudad de Nueva York, que tuvo su primer “día de nieve a la antigua” en seis años—, y la población tuvo que hacer frente a interrupciones en el servicio eléctrico.

"Un gran desastre"

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció que las escuelas reabrirían este martes para la enseñanza presencial, lo que generó dudas sobre cuán viable es eso con la nieve aún acumulada a lo largo de las aceras.

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, sostuvo que las escuelas deberían permanecer cerradas, mientras que Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers, describió la situación como “un gran desastre”.

Va a haber poca asistencia de estudiantes. Va a haber poca asistencia de personal porque la gente no sabe si puede viajar, si puede llegar a las escuelas

Portavoces de Mamdani no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios, pero su responsable de escuelas, el canciller Kamar Samuels, señaló en una publicación en X que estaban “confiados en nuestra decisión de reabrir”.

Filadelfia pasó a clases en línea el lunes y el martes. Distritos en Long Island indicaron que volverían a cancelar las clases este martes.

Video: Tormenta Invernal Hernando Deja Estragos sobre el Noreste de los Estados Unidos.

Más nieve esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que está siguiendo otra tormenta que podría traer más nieve a la región esta semana.

Aunque no se espera que la nueva tormenta sea tan fuerte, incluso unos pocos centímetros adicionales de nieve sobre las zonas más afectadas podrían dificultar la limpieza, explicó Frank Pereira, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Cualquier nieve adicional en este momento probablemente no será bienvenida

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta del lunes como un "clásico ciclón bomba/tormenta del noroeste frente a la costa del noreste". Un ciclón bomba ocurre cuando la presión de una tormenta cae una determinada cantidad dentro de un periodo de 24 horas; se presenta principalmente en otoño e invierno, cuando el gélido aire ártico puede llegar al sur y chocar con temperaturas más cálidas.

Miles de vuelos cancelados

Más de 2 mil vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados para este martes, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. La mayoría de las cancelaciones afectaban a aeropuertos en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island pausó sus operaciones aeroportuarias el lunes mientras lidiaba con casi 97 cm de nieve, de acuerdo con el Servicio Meteorológico, lo que rompió un récord establecido en 1978.

Central Park registró 48 cm de nieve. Warwick, Rhode Island, superó los 91 cm, la cifra más alta del país hasta ahora. La ráfaga de viento más fuerte, de 134 kilómetros por hora, se registró en Nantucket, y se observaron ráfagas con fuerza de huracán en todo Cape Cod.

La dirección de The Boston Globe canceló la impresión de su periódico diario por primera vez en sus más de 150 años de historia porque la nieve y los vientos impidieron que el personal llegara con seguridad a su planta de impresión, informó el diario en un artículo en su sitio web.

Más de 450 mil clientes en todo el país permanecían a oscuras la noche del lunes, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes de electricidad a nivel nacional.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ