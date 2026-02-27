Paramount Firma Acuerdo para Comprar Warner Bros Discovery luego de Retiro de Netflix de Puja

Paramount, de Skydance, firmó un acuerdo para adquirir Warner Bros Discovery por unos 110 mil millones de dólares tras el retiro de Netflix de la puja.

El acuerdo llega luego de que Netflix declinó igualar o superar la oferta por Warner Bros al verse superada por Paramount.

Noticia relacionada: Netflix se Retira de Puja para Comprar Warner Bros. y Deja el Camino Libre a Paramount

Con la firma de este acuerdo, sujeto a las autorizaciones de los reguladores, la guerra de ofertas por Warner Bros llega a su fin.

De forma paralela, con la fusión de Paramount y Warner Bros., se crea una empresa global de medios y entretenimiento enfocada en "expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo".

"Desde el principio, nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas y, al mismo tiempo, impulsar nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de última generación", dijo tras la firma del acuerdo el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

¿Cuánto dinero pagará Paramount por Warner Bros.?

Según los términos del acuerdo, Paramount pagará 31.00 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD, lo que valora a WBD en 81 mil millones de dólares en capital y 110 mil millones de dólares en valor empresarial.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD. La votación se espera para principios de la primavera de 2026.

Historias recomendadas:

AMP