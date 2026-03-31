¿Qué Hago Si No Hay Medicamento en el IMSS? Paso a Paso para Obtener Receta Completa

Autoridades del sector salud dieron a conocer hoy, 31 de marzo de 2026, qué se debe hacer en caso de que no haya algún medicamento prescrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

Aquí en N+ te contamos cuál es el proceso a seguir, a dónde se puede llamar y qué sitio en internet se puede visitar para reportar las medicinas que no se reciben oportunamente en las farmacias de las unidades médicas.

Lo anterior de acuerdo con lo que se informó este martes en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué hacer si no hay medicamentos en farmacias del IMSS?

En primera instancia, Zoé Robledo, director del IMSS, dio a conocer que en los últimos seis meses se han surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos en las unidades del primer, segundo y tercer nivel del Seguro Social.

Asimismo, explicó que cuando algunos de los medicamentos de la receta es rechazado en las farmacias porque no existe en ese momento, los derechohabientes pueden acudir a alguno de los mil 095 módulos de “Trato digno”.

Ahí, el personal realizará las gestiones para recetas o medicamentos, con la finalidad de que se les avise qué día pueden recogerse los fármacos, o incluso en casos como la Ciudad de México, plantearles que se pueda surtir en otra unidad.

“Es lo que queremos pedirles, cuando hay alguna receta no surtida, acudir a estos módulos de Trato digno, están en todos los hospitales, en todas las unidades de medicina familiar, ahí las pueden encontrar con el distintivo de Trato digno y resolutivo”, señaló Robledo.

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Receta completa y número de teléfono

Sobre dichos módulos de “Trato digno”, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, precisó que también aplica para el IMSS Bienestar y el ISSSTE.

Adicionalmente, expuso que hay otros mecanismos para reportar la situación.

Uno es llamar al número 079, donde el derechohabiente tendrá que proporcionar su CURP, el folio de la receta que le proporcionaron, señalar cuáles son los medicamentos que le negaron y dar un número de contacto. De tal forma, el personal realizará la gestión y posteriormente se comunicará para informar qué día o a qué unidad pueden ir a recoger las medicinas. Este paso aplica para las tres instituciones de salud. El otro mecanismo es ingresar a la página de internet recetacompleta.gob.mx, donde, de la misma manera, se tendrá que colocar la CURP asociada a la receta médica que no fue surtida en la farmacia.

Una vez colocada la CURP, la página arrojará el nombre del derechohabiente y se pedirá llenar información como: datos de contacto, receta a reportar (Institución que emite la receta y folio).

Además se pedirá responder unas preguntas con miras a mejorar el servicio, como: ¿cómo califica la limpieza en la unidad médica?, ¿cuánto tiempo esperó en la fila de la farmacia? Y escribir comentarios adicionales si así se desea. Finalmente solo se debe dar click en enviar reporte.

“Lo primero que sugerimos es que se acerquen al equipo de Trato digno, que ayudan a los derechohabientes a resolver los problemas, cualquiera que tengan (…) Ellos y ellas han sido capacitadas para poder atenderlos, tomar su gestión, hablarles por teléfono de cuándo va a estar el medicamento disponible. Si por alguna razón no encuentran a la persona de Trato digno o se tienen que ir o cualquier tema relacionado con su condición, pueden entrar a recetacompleta.gob.mx y ahí hacer la solicitud o llamar al 079”, añadió la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Con información de N+.

spb