Balacera Hoy en la GAM: Riña entre Vecinos Termina en Disparos en la Colonia San Felipe de Jesús

Una balacera hoy 8 de abril de 2026 en la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo A. Madero provocó la movilización de servicios de emergencia de la CDMX; hay varias personas lesionadas.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle Colima de dicha comunidad, cuando las autoridades fueron alertadas por una serie de detonaciones luego de una riña entre un grupo de vecinos.

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Por está razón, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron al sitio para verificar la situación. En el lugar encontraron a varias personas que peleaban y discutían.

Video: Pelea entre Vecinos Deriva en Balacera y Deja 5 Lesionados en la San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero

¿Cómo ocurrió la balacera durante la riña vecinal en la San Felipe de Jesús?

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas discutió con otro. Durante el altercado una persona disparó en diversas ocasiones contra una vivienda. Eso alertó a los habitantes, quienes pidieron ayuda a los policías.

Sin embargo, cuando los elementos de seguridad llegaron al lugar, el conflicto no se detuvo. De hecho, algunas personas comenzaron a agredir a los oficiales. Los testigos indicaron que uno de ellos sacó su arma de cargo y realizó detonaciones.

Las autoridades indicaron que se tiene el reporte de 5 personas lesionadas, no obstante, se desconoce si todas ellas presentan heridas por arma de fuego.

Esta balacera en la colonia San Felipe de Jesús ocurre a menos de 24 horas de la ocurrida este martes, cuando sujetos armados atacaron a un hombre en calles de la misma zona y lo asesinaron.

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