Ejecutan a un Hombre en Colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX

Un hombre fue ejecutado la noche de este martes 7 de abril en la colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Vecinos alertaron a servicios de emergencia por detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Coyuca y Tamazola y, al llegar, los oficiales obervaron a un sujeto sin vida con visibles heridas por impactos de arma de fuego.

Una bala fue directo a la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

Video: Balacera Hoy en la San Felipe de Jesús: Ataque Directo Deja un Muerto en la GAM, CDMX.

La escena fue acordonada en espera de la llegada de servicios periciales para el procesamiento y levantamiento de indicios

Al momento, el hombre permanece sin identificar.