Ejecutan a un Hombre en Colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX
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Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía Gustavo A. Madero la noche de este martes; policías de la CDMX se movilizaron al lugar
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Un hombre fue ejecutado la noche de este martes 7 de abril en la colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Vecinos alertaron a servicios de emergencia por detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Coyuca y Tamazola y, al llegar, los oficiales obervaron a un sujeto sin vida con visibles heridas por impactos de arma de fuego.
Una bala fue directo a la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.
La escena fue acordonada en espera de la llegada de servicios periciales para el procesamiento y levantamiento de indicios
Al momento, el hombre permanece sin identificar.