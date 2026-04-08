Balacera en Iztapalapa Hoy Deja un Motociclista Muerto: ¿Qué Pasó en Colonia Consejo Agrarista?

Una balacera se registró la mañana de hoy, 8 de abril de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos lo que se sabe sobre el asesinato de un motociclista en la colonia Consejo Agrarista este miércoles.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida a un Tercer Minero en Mina Santa Fe, en Sinaloa

¿Qué pasó en la colonia Consejo Agrarista?

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista fue atacado a tiros entre las calles Sauce y Arroyo, en la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa, alrededor de las 06:15 horas de hoy.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías que acudieron al lugar de los hechos encontraron a un hombre con manchas de sangre en el cuello, por lo que llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al lugar de la balacera llegaron paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre “sin signos vitales por herida de arma de fuego”.

De inmediato, los policías acordonaron la zona de la balacera y dieron parte al Ministerio Público para la realización de los peritajes correspondientes.

La SSC apuntó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables del ataque a tiros, en la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa.

Un hombre que conducía una motocicleta murió luego de ser baleado esta mañana en la colonia Congreso Agrarista Mexicano, en la alcaldía Iztapalapa.



Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/Qdz4A1qn0N — NMás (@nmas) April 8, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT