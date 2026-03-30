Mundial 2026: CDMX y FIFA Definen Proyectos Para que la Ciudad sea "la Mejor Sede"

Este lunes 30 de marzo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de cara a lo que será el arranque de la Copa del Mundo. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Brugada aseguró que dicha reunión fue "fructífera" y tuvo como objetivo "fortalecer la coordinación rumbo al Mundial 2026 y consolidar a la Ciudad de México como la mejor sede".

Clara Brugada también señaló que se revisaron "avances en infraestructura, movilidad y proyectos con enfoque social que dejan un legado duradero para la ciudadanía después del mega evento deportivo". En ese sentido, el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, presentó el plan de movilidad para el Mundial 2026 el pasado 12 de marzo, el cual tiene el objetivo de garantizar traslados seguros, eficientes y sostenibles durante los días de partido, sin afectar la movilidad cotidiana de la Ciudad.

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Una de las acciones centrales será la implementación del "Polígono de Última Milla", un esquema de acceso controlado alrededor del estadio que permitirá ordenar los flujos de movilidad y garantizar la llegada segura de los asistentes, equipos deportivos, personal acreditado, y habitantes de la zona. Además, la Secretaría de Movilidad también implementará el esquema Park & Ride, mediante el cual, las y los asistentes podrán trasladarse desde estacionamientos estratégicos hacia el estadio utilizando transporte público y transporte dedicado, conectando distintos puntos de la ciudad. "Para ello, se utilizarán diferentes medios de transporte público, integrando Metro, Trolebús, Tren Ligero, Metrobús y RTP, además de servicios especiales para eventos", se lee en el comunicado emitido por SEMOVI el pasado 12 de marzo.

Infantino dice que en México "se inventó el futbol"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lleva varios días en México. El mandamás del organismo deportivo estuvo presente en los Estadios Gudalajara y Monterrey para los partidos de semifinal correspondientes al Repechaje Intercontinental, además también estuvo presente en el Estadio Ciudad de México durante el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

Infantino también estuvo en la ceremonia de inauguración de la exposición 'Álbum épico', en un museo en la delegación de Iztapalapa, el pasado 29 de marzo. El presidente de la FIFA aseguró que "poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el futbol", esto en referencia al juego de pelota prehispánico.

Recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará en la Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

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DB