Anuncian Preventa de Boletos para el Partido México vs Ghana en Puebla

La cuenta oficial de la Selección Mexicana en X (antes Twitter), anunció la preventa de boletos para el partido amistoso México vs Ghana, el cual se llevará a cabo el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El anuncio para la sede de este compromiso de preparación rumbo al Mundial 2026, se realizó en una conferencia de prensa durante el mes de febrero, en la que participaron Javier Aguirre, director técnico del combinado nacional; Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales; e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla. Puebla, insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como entrenador de la Selección; ya venimos y jugamos contra un equipo español (Valencia), la gente apoya, siempre apoyándonos, se respira futbol", aseguró Javier Aguirre, quien además reveló que él mismo pidió jugar uno de los juegos de preparación en la ciudad de Puebla. "Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden; de verdad les agradezco su presencia".

Noticia relacionada: Mundial 2026: ¿Cuándo se Define el Grupo de México? Posibles Rivales de la Selección Mexicana

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para el partido México vs Ghana?

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana dio a conocer que la preventa de boletos para el partido amistoso México vs Ghana, será del 30 de marzo al 3 de abril y será exclusiva para quienes posean tarjetas de crédito o débito de un banco en particular. Esas personas tendrán la opción de comprar sus boletos desde los 5 y hasta los 10 meses sin intereses.

De momento no hay información oficial sobre el costo de los boletos para ese partido.

Recordemos que Ghana será uno de los últimos rivales de México previos al Mundial. Además de la selección africana, el Tricolor se medirá a Australia y Serbia en las Fechas FIFA previas al comienzo de la justa mundialista.

Noticias recomendadas:

DB