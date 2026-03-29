Mundial 2026: ¿Cuándo se Define el Grupo de México? Posibles Rivales de la Selección Mexicana

El pasado 5 de diciembre la Selección Mexicana conoció a dos de los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, mismo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. México fue parte del Bombo 1 en el sorteo por ser nación anfitriona, por lo que fue fue cabeza de serie. Esto le aseguraba al conjunto nacional no tener que enfrentarse a las mejores selecciones del ranking FIFA, al menos en la primera fase del certamen.

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Luego del sorteo, el combinado mexicano quedó emparejado con Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A. En ese sentido, quedó establecido que el partido inaugural del Mundial 2026 será México vs Sudáfrica, mientras que el duelo ante el conjunto surcoreano será el segundo partido de la fase de grupos. Sin embargo, el sector de México no ha quedado totalmente definido, pues aún falta por conocer al que será el tercer rival del Tricolor, mismo que saldrá del Repechaje de la UEFA.

¿Cuándo se define al tercer rival de México para la Fase de Grupos del Mundial?

Durante la actual Fecha FIFA de marzo se jugaron los primeros partidos del Repechaje UEFA, confederación que otorgará los últimos cuatro boletos para la Copa del Mundo. Desde que se llevó a cabo el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial, quedó establecido que el rival de la Selección Mexicana que completará el Grupo A, saldría de entre Macedonia del Norte, Irlanda, Dinamarca o Chequia.

En ese sentido, tanto Macedonia como Irlanda fueron eliminados, quedando únicamente Dinamarca y Chequia como posibles rivales de México. Ambas selecciones se enfrentarán este martes 31 de marzo para definir quién de las dos se clasifica al Mundial 2026, por lo que será hasta ese día que la Selección Mexicana conozca a su tercer rival para la primera fase del certamen veraniego.

Chequia vs Dinamarca - 31 de marzo - 12:45 pm (tiempo del centro de México)

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DB