31 Minutos Hoy en Zócalo CDMX 2026: ¿Cómo Ver Desde Casa el Concierto por Día del Niño?

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX, es una realidad este Día del Niño 2026, y si no puedes asistir al show, te explicamos cómo ver la transmisión en vivo gratis hoy 30 de abril; este es el paso a paso.

La fiebre por 31 Minutos no solo radica en su popularidad como programa infantil. Debido a que es una sátira periodística y musical que se convirtió en todo un símbolo para varias generaciones en Latinoamérica, especialmente en Chile y México.

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Esta serie fue creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano a través de la productora Aplaplac, luego de que se quedaran desempleados tras el cierre del canal de televisión para el que trabajaban. El show se iba a llamar “La Ruta de la Caca” y también iba a estar protagonizado por títeres.

Sin embargo, el concepto evolucionó y terminó como un noticiero conducido por personajes peculiares. El primer episodio de 31 Minutos se estrenó el 15 de marzo de 2003. Luego fue adquirido por Nickelodeon y así se convirtió en el fenómeno.

La música en 31 Minutos es clave y fue gracias a Pablo Ilabaca, que las canciones se popularizaron tanto que se terminó por transformar en una banda en vivo, a tal grado que se han presentado en el Festival de Viña del Mar y Lollapalooza.

Por está razón, el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de CDMX, marcará historia en México y en el mundo, y nadie se lo quiere perder. Si no podrás asistir al show desde la Plaza de la Constitución, aquí te dejamos cómo ver la transmisión en vivo y gratis.

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¿Cómo ver la transmisión en vivo de 31 Minutos en el Zócalo CDMX 2026?

Es momento de afinar la garganta y preparar las mejores canciones del Ranking Top top top, porque el concierto de 31 Minutos en el Zócalo podrá ser visto por miles de personas de manera gratuita.

Se prevé que en este show por el Día del Niño 2026, se interpreten canciones como:

Bailan sin César

Mi muñeca me habló

Tangananica, tangananá

Mi mamá me lo teje todo

Toma nota, ya que el show comenzará a las 19:00 horas local. Ahora bien, tienes varias opciones para ver o escuchar la transmisión en vivo gratis de 31 Minutos en el Zócalo hoy 30 de abril, aquí te va la lista:

Televisión abierta

-Canal Once (11.1)

-Canal 14 (14.1)



-Canal Once (11.1) -Canal 14 (14.1) Radio

-Instituto Mexicano de la Radio (IMER radio) (105.7 FM o Aquí)



-Instituto Mexicano de la Radio (IMER radio) (105.7 FM o Aquí) Internet

-Opción 1 (LINK)

-Opción 2 (LINK)

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