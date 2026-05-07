Bloqueo Hoy de Petroleros en CDMX: Zona Afectada por Protesta contra Límites a Jubilaciones

¡Toma precauciones! Este jueves 7 de mayo de 2026, un grupo de petroleros realizará una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te decimos la zona afectada por la manifestación, así como las demandas de los petroleros que además realizarán el mitin denominado “¡México, levántate!”.

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Protesta de petroleros en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, miembros de la organización Petroleros Unidos por México realizarán a la protesta a las 07:30 en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los manifestantes acudirán a las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas en la Bahía de San Hipólito número 20, colonia Verónica Anzures, por la puerta 21.

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¿Cuál es la demanda de los petroleros?

Los petroleros realizarán el mitin “¡México, levántate!” para exigir certeza jurídica.

Además, para manifestarse en contra de la reforma al artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La SSC advirtió que no se descarta que se sumen a la protesta integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Jubilados Petroleros de Confianza, A.C. y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

De acuerdo con la dependencia capitalina, tampoco se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

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Con información de N+.

spb