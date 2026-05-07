Marchas HOY 7 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 7 de mayo de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Concentraciones
Miguel Hidalgo
Petroleros Unidos por México se concentrarán en:
07:30 Horas.
- Oficinas de Petróleos Mexicanos (Puerta 21), en Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
Cuauhtémoc
El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se reunirá en:
10:00 Horas.
Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas motociclistas
Coyoacán
La Klica Biker del Norte Ciudad de México rodará de:
19:00 Horas.
- Estadio Olímpico Universitario (Astas).
- A un destino por definir.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
Ciclistas rodarán de:
21:00 Horas.
- Zócalo capitalino.
- Con destino al Parque Xotepingo, en Calzada de Tlalpan, Col. Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
