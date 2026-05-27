Lista de Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Mayor 4013?

Se realizó el Sorteo Mayor 4013 dedicado al 70 aniversario de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 26 de mayo 2026 y cómo buscar tu boleto en la lista oficial de premios.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Zodiaco 1746.

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

Lista de premios de la Lotería Nacional 26 de mayo 2026

El premio mayor de la Lotería Nacional es de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Mayor 4013 que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series. Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series. Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series. 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series. 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series.

¿Dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos?

El billete ganador del premio mayor del Sorteo Mayor 4013 tuvo el número 54606, el cual se llevó 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos boletos, de acuerdo con la mascarilla de la Lotería Nacional:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco .

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 26 de mayo de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, fue para el 'cachito' con el número 06939. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se entregó para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora al C. Antonio Ruiz Acevedo.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4013 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 51714, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Hermosillo, Sonora .

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

¿Cómo consultar la lista de premios de la Lotería Nacional 26 de mayo?

La lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores se puede checar en el documento oficial de la Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4013 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4013.pdf.

Ahí, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 26 de mayo de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.