Hallan 15 Fosas Clandestinas en Mexicali, BC; Nueve Cuerpos ya Fueron Identificados

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, confirmó que nueve personas han sido identificadas entre los cuerpos localizados en las fosas clandestinas halladas en la zona de reforestación de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán, un sitio que permaneció activo y operado por el crimen organizado durante el último año.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el momento se han obtenido 19 perfiles genéticos correspondientes a los restos encontrados en el área intervenida.

En cuanto a las fosas encontradas, en cuanto a los cuerpos localizados tenemos 19 perfiles, tenemos identificados 9, la gran mayoría son del Valle de Mexicali; de esos identificados se hizo la petición y la entrega a sus familiares para darles cristiana sepultura.

María Elena Andrade, Fiscalía General de Baja California

Del total de cuerpos confirmados, ocho ya fueron entregados a sus familiares, mientras que uno permanece bajo resguardo institucional. Entre las víctimas identificadas se encuentran los hermanos Levario, quienes habían sido privados de la libertad el pasado mes de noviembre.

Indicios apuntan a participación de grupos criminales

La fiscal explicó que el análisis pericial sugiere que muchas de las víctimas fueron desaparecidas en un primer momento, privadas de la vida posteriormente y trasladadas al sitio de inhumación clandestina.

El modus operandi de llevar los cuerpos a ese lugar, privarlos de la vida ahí o a lo mejor en otro lugar porque pocos se han encontrado restos del uso de un arma de fuego; la gran mayoría al parecer fueron desaparecidos y posteriormente privados de la vida y llevados a ese lugar

María Elena Andrade, Fiscalía General de Baja California

Hasta ahora, la autoridad investigadora ha confirmado la existencia de 15 fosas clandestinas en la zona. Se localizaron al menos dos fosas con cuerpos que no fueron carbonizados, lo que apunta a distintos métodos y tiempos de inhumación.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y avanzar en la identificación del resto de las víctimas.

