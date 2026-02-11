Activan “Dosis Cero” y Vigilancia en Aeropuertos ante Alerta Roja por Sarampión en BC
Tras la alerta roja nacional, se reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y centrales camioneras para detectar posibles contagios
Luego de haberse reportado 33 contagios de sarampión en Baja California, actualmente solo cinco casos permanecen activos, informó la Secretaría de Salud estatal. No obstante, las autoridades reiteraron que se mantiene la alerta máxima ante el reciente aviso de alerta roja emitido a nivel nacional.
El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, señaló que tras el anuncio federal se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica, especialmente en puntos estratégicos de ingreso al estado.
Estamos con la guardia en alto… se prende una alerta roja en el país, son focos muy selectivos, debemos estar vigilantes. Desde ayer lanzamos una nueva estrategia que fue la Semana Estatal de Vacunación, dirigida especialmente a sarampión
Adrián Medina Amarillas, Secretario de Salud de Baja California
Las autoridades sanitarias mantienen monitoreo permanente en aeropuertos y centrales camioneras para detectar de manera oportuna a personas con fiebre o lesiones sugestivas de sarampión, con el objetivo de evitar nuevos brotes y cortar posibles cadenas de contagio.
Refuerzan vacunación con dosis cero y cobertura a personal estratégico
Como parte de las nuevas medidas, se implementará la aplicación de la llamada “dosis cero” a niñas y niños de entre seis meses y un año de edad, además de reforzar la vacunación en personal de salud, primeros respondientes y docentes.
De estos 33 casos que ya hay en el estado, nada más cinco están activos. Esta es una excelente noticia porque no es que los 33 sean todavía potencialmente contagiosos; solamente son cinco, los más recientes
Adrián Medina Amarillas, Secretario de Salud de Baja California
El secretario destacó que Baja California se mantiene entre las entidades con menor incidencia de sarampión en el país y aseguró que existe disponibilidad suficiente de vacunas. Además, cuentan con el respaldo de la Secretaría de Salud federal para solicitar más dosis en caso de ser necesario y continuar con la contención de la enfermedad.
