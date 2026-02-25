ICE Detiene a Integrante del CJNG en Houston, Texas, ¿Quién Es y Cómo lo Atraparon?

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron los detalles de la detención de Benigno Loria, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Houston, Texas.

De acuerdo con las autoridades, el delincuente extranjero era parte de la organización criminal que lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias, “El Mencho”, quien fue abatido por fuerzas federales mexicanas durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, acción que desató bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en varias partes de México.

(Era) miembro confirmado del Cártel Jalisco Nueva Generación del recientemente asesinado Nemesio Oseguera Cervantes, fue arrestado por ICE, informó

¿Quién es el integrante del CJNG arrestado en Texas?

Las autoridades de ICE informaron que Benigno Loria es originario de Belice y era un objetivo prioritario para combatir el crimen en aquella nación.

Loria fue arrestado con base en su orden de deportación definitiva de 2024, una orden de arresto vigente y su afiliación a una pandilla

Por ahora se sabe que este integrante del CJNG permanecerá bajo custodia a la espera de su deportación.

Benigno Loria está vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se presume que era un elemento clave en la operación de la organización entre México y Belice, además de que servía de enlace entre estructuras policiales para facilitar los hechos ilícitos.

Este sujeto huyó a los Estados Unidos en 2023 luego de sobrevivir a un atentado contra su vida.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México, de hecho, se estima que opera en 28 de los 32 estados del país, sin embargo tiene mayor control en:

Jalisco

Colima

Nayarit

Michoacán

Guanajuato

Esta célula no solo se enfoca en el narcotráfico, ya que obtiene ingresos por extorsiones, lavado de dinero, fraudes compartidos, empresas gasolineras e inmobiliarias.

En Estados Unidos es considerada una organización terrorista debido a su papel en la crisis de opioides y el uso de tácticas de guerra contra la población y autoridades.

