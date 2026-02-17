Bebé de Dos Meses es Deportado de EUA Junto con su Madre; Salieron de México en Busca de Asilo

Un bebé de dos meses de edad y su madre fueron notificados de su deportación luego de permanecer varias semanas en un centro de detención en Dilley, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la mamá de Juan Tadeo, Mireya López Sánchez, antes de ser notificados de su deportación, el bebé presentó severos problemas de salud. Este lunes el bebé tuvo complicaciones respiratorias:

Estábamos en una sala con un oficial y como que (el niño) se me ahogo poquito y se quedó así sin movilizarse; hasta el oficial se asustó porque dijo 'No se mueve', dijo en entrevista a N+ Univisión

Mireya indicó el niño ya tenía casi tres semanas enfermo, pero su situación se agravó y fue trasladado a un hospital, donde lo diagnosticaron con bronquitis.

Me dijeron que tenía bronquitis, le recetaron un líquido nasal

¿Cuándo serán deportados el bebé de 2 meses de edad y su mamá?

Mientras Mireya López Sánchez recibía las indicaciones sobre la salud del bebé Juan Nicolás, varios agentes la estuvieron cuidando como si se tratara de una criminal, así lo relató la abogada que lleva su caso, Corey Sullivan.

La situación era como (si ella) fuera una criminal

Mireya y Juan Nicolás salieron de México con la intención de pedir asilo en Estados Unidos. Este martes fueron presentados ante un juez quien les notificó que serían deportados.

Sin embargo, debido a la condición de salud del bebé de dos meses, indicaron que analizarán su situación. Juan Nicolás era el detenido más pequeño del centro de detención en Dilley, Texas; llevaba la mitad de su vida en ese lugar.

