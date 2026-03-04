Submarino de EUA Hunde Buque de Guerra Iraní con un Torpedo, Confirma Jefe del Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles 4 de marzo de 2026 que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial

Así lo dio a conocer a la prensa el jefe del Pentágono, quien añadió que su país está "ganando de manera contundente".

Cabe señalar que cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron después de que el buque de guerra iraní se hundió frente a las costas de Sri Lanka, indicaron autoridades de ese país.

Buque IRIS Dena

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de ‌Sri Lanka, Vijitha Herath, había informado que había 180 personas a bordo del buque iraní, que identificó como el IRIS Dena.

El ⁠comandante Buddhika Sampath, portavoz ‌de la Armada de Sri Lanka, dijo que se habían recuperado cadáveres del mar en la zona del incidente; en tanto, 32 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital de la ‌ciudad ‌portuaria meridional de Galle.

La Armada recibió una llamada de socorro de un barco iraní e informó a la Fuerza Aérea de Sri Lanka, y ambas iniciaron una operación de búsqueda y rescate, dijo.

Más tarde, el vicecanciller de ese país dio a conocer que al menos 80 personas murieron en el ataque de EUA contra el buque iraní.

“EUA está ganando de manera contundente”

Durante la rueda de prensa de este miércoles, Hegseth además aseguró su país está "ganando de manera contundente" a Irán y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".

"Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad", señaló en el encuentro con los medios en el Pentágono.

“El Departamento de Guerra desató este operativo el sábado por la madrugada, hace apenas cuatro días, lo que significa que debemos recordar dos cosas, primero que nada, que solo llevamos cuatro días, las métricas están cambiando, el polvo se está asentando y siguen llegando más fuerzas, esta es la fase temprana y como ha dicho el presidente Trump, nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para asegurarnos el éxito. En segundo lugar, apenas llevamos cuatro días metidos en esto, y los resultados han sido increíbles, históricos realmente, solo los Estados Unidos de América pudieron llevar a cabo esta operación, solo nosotros”, añadió.

Arribo de más bombarderos y cazas

Hegseth también dijo que la denominada operación “Furia Épica”, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003.

Expuso que tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.

"Más bombarderos y más cazas están llegando precisamente hoy y, ahora, con el control total de los cielos, emplearemos bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, mil y 2 mil libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas".

