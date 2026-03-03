¿Irán Estaba Construyendo una Bomba Atómica? Esto Declaró el Organismo Nuclear de la ONU
El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que no tenía pruebas de que Irán estuviera construyendo una bomba atómica, aunque sí tenían reservas de uranio enriquecido
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señaló que no hay evidencia de que Irán estuviera construyendo una bomba atómica. Aunque Irán rechazó la entrada de observadores internacionales y confirmó tener grandes cantidades de uranio enriquecido, el país no habría tenido un plan estructurado para construir un arma nuclear.
- Rafael Grossi, director de la OIEA, declaró en una entrevista que había “muchos motivos de preocupación, pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”.
- Irán había rechazado la entrada de inspectores de la OIEA que verificaran el uso civil de su programa nuclear.
OIEA no tenía evidencia de que Irán estuviese construyendo una bomba atómica
A través de X, antes Twitter, Rafael Mariano Grossi señaló que no hay pruebas de que Irán estuviese construyendo una bomba atómica. No obstante, el diplomático argentino señaló que sus informes daban cuenta del rechazo del régimen teocrático al escrutinio internacional y de que cuenta con grandes cantidades de uranio enriquecido. En el mensaje se lee:
“He sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté construyendo una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación”.
Un día antes, desde Viena, Austria, el director de la OIEA llamó a tener una posición equilibrada sobre el programa nuclear iraní. En entrevista con CNN declaró:
“Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación, pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”.
El funcionario señaló que desde 2025 el organismo internacional, vinculado a las Naciones Unidas, ya había señalado que no había indicios de que se estuviese construyendo una bomba:
“Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, dijo. No obstante, señaló que sí había motivos de preocupación, como la acumulación “injustificada” de combustible nuclear.
Ataque a Irán llegó después de estancamiento en negociaciones nucleares con EUA
La semana previa a los ataques contra Teherán, Donald Trump mencionó que las negociaciones con Irán se habían estancado ante la negativa del régimen a renunciar a su programa nuclear. El gobierno iraní habría insistido en que su programa nuclear tenía fines civiles.
El jueves 26 de febrero, representantes de Estados Unidos se reunieron en Ginebra con enviados de Teherán. Un día más tarde, Donald Trump dijo desde Texas que “no estaba feliz con la negociación”.
Durante 2025, Israel llevó a cabo la operación León Creciente que atacó a Irán de forma preventiva ante la posibilidad de que el país estuviese desarrollando una bomba nuclear. Estados Unidos participó en los bombardeos con el fin de dañar las instalaciones donde se procesaba el uranio enriquecido.
