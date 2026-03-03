Francia, Reino Unido y Grecia Envían Fuerzas Armadas a Chipre tras Ataque de Irán

Reino Unido, Francia y Grecia desplegarán fuerzas en Chipre tras el ataque con drones enviado por Hezbolá desde Líbano, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los drones, de producción iraní, atacaron la base militar británica en Akrotiri.

Emmanuel Macron anunció el envío del portaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo, así como el despliegue de fuerzas antidrones y antimisiles en Chipre.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, enviará un buque de guerra, así como helicópteros con capacidades antidrones a la isla del Mediterráneo donde tiene dos bases militares.

Reino Unido despliega fuerzas en Chipre tras ataque de Hezbolá con drones iraníes

Después de que Chipre ganara su independencia del Reino Unido, el país europeo mantuvo dos bases militares en la isla del Mediterráneo: Dekelia y Akrotiri. Esta última habría sido objetivo de un ataque con drones de fabricación iraní enviados desde Líbano.

Los drones fueron enviados por Hezbolá, grupo chiita aliado del régimen de los ayatolás. El ataque causó daños menores y según el gobierno chipriota, no pudo ser interceptado debido a la baja altura a la que se movían los drones y a su pequeño tamaño.

Tras este ataque, Reino Unido anunció el despliegue de un buque de guerra, así como de helicópteros con capacidades antidrones. Al respecto, Keir Starmer señaló que se tratan de operaciones defensivas:

“Seguimos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle de que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon será desplegado en la región”.

El anuncio llegó después de que Donald Trump criticara que Reino Unido no se involucró en los ataques iniciales a Irán.

En una entrevista con el diario The Sun, el presidente de Estados Unidos lamentó que Reino Unido “no ha sido cooperativo” y que Starmer no autorizara el uso de sus bases aéreas en Medio Oriente y el océano Índico. “Nunca habría pensado ver esto por parte del Reino Unido”, añadió el republicano.

Francia y Grecia también envían ayuda militar a Chipre

Por su parte, Francia anunció este martes el envío de fuerzas al Mediterráneo. Emmanuel Macron señaló y ordenó el envío del portaviones Charles de Gaulle, además del despliegue de sistemas antidrones y antimisiles en Chipre, así como de la fragata Languedoc.

“Di la orden al portaaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo”, declaró.

También Grecia anunció el envío de aviones cazas F-16 y fragatas con capacidades antidrones a Chipre. Nikos Dendias, ministro de Defensa de Grecia, afirmó que su país “está y estará presente durante toda la crisis”.

Por su parte, Vasilis Palmas, ministro de Defensa de Chipre, aseguró que su país no participará en ninguna operación militar ofensiva y que se limitarán a velar por la defensa de su territorio.

Con información de EFE y AFP