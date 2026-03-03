La fuerza aérea israelí lanzó un nuevo ataques en Teherán, con apoyo de Estados Unidos de América (EUA) este martes, 3 de marzo de 2026, informó el ejército en el cuarto día de la guerra contra Irán.

Mediante un comunicado, el ejército israelí anunció la nueva oleada de ataques contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán.

La Fuerza Aérea inició una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán.

Cazas estadounidenses e israelíes habrían atacado el centro de Teherán

La agencia de noticias Tasnim afirmó el martes que "cazas estadounidenses e israelíes" atacaron el centro de Teherán, en el cuarto día de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Tasnim difundió un video grabado en el centro de la capital iraní, donde se encuentran numerosos edificios gubernamentales, que mostraban una gran nube de humo elevándose en el cielo.

Se registraron importantes daños en las residencias del barrio" cerca de la emblemática plaza de Enghelab.

También se indicó que los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según la prensa local.

"Los criminales estadounidenses-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim. Medios locales muestran imágenes del inmueble muy dañado.

Ataques en Aeropuerto de Therán

El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán, fue atacado este martes por Israel, que además advirtió de que iba a bombardear el aeródromo de Karaj, situado a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.



Con información de N+ , AFP y EFE

