Estados Unidos Ordena a Personal No Esencial Abandonar 6 Países de Medio Oriente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes 3 de marzo que ordenó al personal no esencial y a sus familias abandonar Qatar, Kuwait, Baréin, ‌Irak, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos ante el avance de la guerra contra Irán.

La dependencia gubernamental dijo en la red social X que había actualizado las advertencias de viaje para Baréin y Jordania "para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal".

En una advertencia de viaje actualizada sobre Irak, el departamento dijo que el lunes que "ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no prestan servicios de emergencia que abandonaran Irak por motivos de seguridad".

Además, cerró varias misiones diplomáticas en toda la región de Medio Oriente ante el recrudecimiento de la tensión con la república islámica.

La evacuación de personal no esencial alcanzó 6 países tras incluir a Emiratos Árabes Unidos. La ​orden ‌se ‌produjo mientras Washington vigila ​los riesgos de seguridad ‌relacionados con ‌su conflicto con Irán.

La misión diplomática estadounidense en ⁠Arabia Saudí cerró el 3 de marzo tras un ataque con drones, y se ‌ordenó a los estadounidenses en Yeda, ‌Riad y Dhahran que permanecieran refugiados en ⁠sus hogares.

Embajada en Kuwait cierra de manera indefinida

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció que permanecería cerrada hasta nuevo aviso y que se cancelaban todas las citas ​consulares ordinarias ​y ‌de ‌emergencia.

El cierre fue un día después de que un corresponsal de la AFP viera humo saliendo de la sede diplomática tras ataques iraníes contra el país.

"Debido a las tensiones regionales actuales, la embajada de Estados Unidos en Kuwait permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares ordinarias y de emergencia", dijo la misión diplomática en un comunicado en la red social X.

En Israel, la embajada estadounidense dijo que no estaba en condiciones de evacuar ni de ayudar directamente a los estadounidenses que deseaban ​abandonar el país y aconsejó a los ciudadanos que elaboraran sus propios ‌planes de ‌seguridad.

Estas medidas se producen en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende por toda la región, lo que ha provocado un aumento de las precauciones de seguridad ‌en las instalaciones diplomáticas estadounidenses y restricciones a los viajes ⁠no esenciales a las instalaciones militares.

El viernes pasado, el Departamento de Estado autorizó la salida de Israel del personal no esencial y, cuatro días antes, hizo lo mismo con sus trabajadores en el Líbano. Esto fue antes de lanzar la oparación "Furia Épica" que mató al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a varios mandos más, así como los daños a la infraestrctura militar.

