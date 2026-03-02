Embajada de Estados Unidos en Kuwait Se Incendia Luego de Ataque Iraní: "No Acuda"

El fuego y el humo se elevaron desde el interior del recinto de la embajada de Estados Unidos en Kuwait después de un ataque iraní a la pequeña nación del Medio Oriente este lunes.

Un video obtenido por The Associated Press mostró el humo con una alarma sonando.

Estados Unidos había emitido previamente una advertencia urgente a los estadounidenses que se encontraban allí para que se refugiaran y permanecieran en sus casas.

Decía: “No vengan a la Embajada”, sin dar más detalles.