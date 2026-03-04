Inicio Internacional Medio oriente Reportan 100 Desaparecidos Tras Ataque Submarino a Buqe de Guerra Iraní Cerca de Sri Lanka

Reportan 100 Desaparecidos Tras Ataque Submarino a Buqe de Guerra Iraní Cerca de Sri Lanka

|

N+

-

Al menos 101 personas ​desaparecieron y 78 ‌resultaron heridas luego de un ataque submarino ⁠contra un buque de guerra iraní frente ‌a ⁠la costa de Sri Lanka

Reportan 100 Desaparecidos Luego de Ataque Submarino a Barco Iraní Cerca de Sri Lanka.

Personal de seguridad hace guardia frente al Hospital Nacional de Galle, donde los heridos reciben tratamiento tras un ataque submarino a un barco iraní frente a las costas de Sri Lanka, en Galle. Foto: Reuters.

COMPARTE:

Al menos 101 personas ​desaparecieron y 78 ‌resultaron heridas tras un ataque submarino ⁠contra un buque de guerra ‌iraní frente ‌a ⁠la costa de Sri Lanka, según ​informaron ​este ‌miércoles ‌4 de marzo a Reuters fuentes de la ​Armada y el ‌Ministerio ‌de Defensa de Sri Lanka.

El navío se hundió cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, que tuvo que socorrer a los marinos lesionados, anunció el canciller de la isla, Vijitha Herath.

El ministro hizo el anuncio en el Parlamento y no precisó la causa del naufragio de la fragata iraní, Iris Dena. A bordo de ella se encontraban 180 tripulantes, cuando el buque emitió una señal de socorro.

Un diputado de la oposición preguntó si el buque sufrió un bombardeo, en el marco de la campaña israelo-estadounidense contra Irán, pero de momento el gobierno no lo aclaró.

Dos buques de la Marina srilanquesa y un avión fueron desplegados para socorrer al menos a 30 marinos heridos, que fueron llevados a un hospital del sur de la isla.

Conflicto Israel-Irán
Inicio Internacional Medio oriente Desaparecidos heridos ataque submarino barco iran sri lanka