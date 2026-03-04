Reportan 100 Desaparecidos Tras Ataque Submarino a Buqe de Guerra Iraní Cerca de Sri Lanka

Al menos 101 personas ​desaparecieron y 78 ‌resultaron heridas tras un ataque submarino ⁠contra un buque de guerra ‌iraní frente ‌a ⁠la costa de Sri Lanka, según ​informaron ​este ‌miércoles ‌4 de marzo a Reuters fuentes de la ​Armada y el ‌Ministerio ‌de Defensa de Sri Lanka.

El navío se hundió cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, que tuvo que socorrer a los marinos lesionados, anunció el canciller de la isla, Vijitha Herath.

El ministro hizo el anuncio en el Parlamento y no precisó la causa del naufragio de la fragata iraní, Iris Dena. A bordo de ella se encontraban 180 tripulantes, cuando el buque emitió una señal de socorro.

Un diputado de la oposición preguntó si el buque sufrió un bombardeo, en el marco de la campaña israelo-estadounidense contra Irán, pero de momento el gobierno no lo aclaró.

Dos buques de la Marina srilanquesa y un avión fueron desplegados para socorrer al menos a 30 marinos heridos, que fueron llevados a un hospital del sur de la isla.