Vigilan con Flota de Drones la Capital de Oaxaca y 22 Municipios Cercanos.

Autoridades de Oaxaca implementaron una flota de ocho drones para vigilar la capital del estado y 22 municipios de la zona metropolitana, con el fin de atender cualquier situación de seguridad mediante la tecnología aérea especializada.

Se trata de la Unidad Policial de Inteligencia Aérea, dependiente del Centro de Comando y Comunicación (C5i Oaxaca), que emplea las aeronaves no tripuladas para ubicar el punto donde está ocurriendo una emergencia o cometiéndose algún delito, en unos pocos minutos.

Jaime Estudillo, director del C5i Oaxaca, explicó que estos dispositivos pueden desplegarse rápidamente a terrenos de difícil acceso para valorar la situación.

"Lleva aproximadamente un minuto, dos minutos, dependiendo de la distancia y dependiendo la visualización que se tenga del evento, cuestiones de difícil acceso o como vemos aquí, que cubren algunas partes árboles, o edificios y no se tiene alguna vista, es cuestión de algunos minutos en el cual nosotros podamos cubrir esa parte", dijo en entrevista.

Una vez que se recibe un reporte en el C5i, ya sea una denuncia o solicitud de auxilio a través de los números de emergencia, los drones son elevados para ubicar el punto exacto.

En el caso de asaltos, robos, asesinatos o despojo de vehículos, las aeronaves no tripuladas siguen a los objetivos e informan las referencias de sus desplazamientos, hasta que son ubicados y posteriormente detenidos por las unidades terrestres.

¿Cómo están equipados los drones?

Carlos Esnit Avendaño, jefe de la Unidad Policial de Inteligencia Aérea C5, detalló que los drones tienen diversas herramientas de apoyo a la policía.

"Cuentan con cámaras térmicas, cámaras de visión nocturna, cámaras FPV y que además de ello cuentan con un zoom de bastante alcance lo cual nos va a permitir tener mayor efectividad", enlistó.

Estos drones pueden trasladarse varios kilómetros desde su base, volar con suficiente autonomía para llegar a cualquier rincón de la ciudad y ser relevados por otros en el momento necesario.

Desde que se incorporaron estos equipos, las autoridades reportan importantes resultados en materia de seguridad, protección ciudadana y rescates.

Jesús González, director del Centro Estatal de Emergencias, presumió que se han empleado en eventos masivos.

"Nuestros drones han tenido casos de éxito muy marcados en el caso de recuperación de vehículos robados, han tenido mucha participación en el tema de rescate en las zonas agrestes, han participado mucho en los eventos masivos donde hay mucha concentración de personas", destacó.

El uso de drones en la capital oaxaqueña no es sólo reactivo al momento de registrar un reporte, también se hacen sobrevuelos de vigilancia en escuelas, centros comerciales, central de abasto o en tareas de inteligencia como parte de investigaciones policiacas.

Con información de Jorge Morales

ASJ

