Fiscalía de Oaxaca Imputa a 24 Personas por Secuestro de Edil de San Agustín Amatengo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca imputó a 24 personas —13 mujeres y 11 hombres— por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, luego de que un grupo de pobladores raptara el martes a Italibi Saraí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, en las instalaciones del Congreso local.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, cuando alrededor de 80 personas provenientes del municipio acudieron al Poder Legislativo para presionar a los diputados a aprobar la revocación de mandato de la edil.

Al advertir su presencia en el recinto, cerraron los accesos, la persiguieron entre los asientos del pleno, la sacaron a empujones y jalones de cabello, y finalmente la subieron a una camioneta habilitada como ambulancia con la intención de llevarla a la comunidad para que, según manifestaron los propios inconformes, "diera la cara" a los habitantes.

¿Cómo Fue el Rescate en las Inmediaciones de Zaachila?

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó de inmediato un operativo interinstitucional que involucró a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Vial Estatal, la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Centro de Control, Comando, Comunicación e Inteligencia (C5i) y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

La Policía Vial Estatal logró interceptar el vehículo en inmediaciones del municipio de Zaachila. Con el seguimiento estratégico del C5i, las autoridades rescataron a la funcionaria y procedieron a la detención de las 24 personas, incluido el conductor de la camioneta.

La SSPC subrayó que el operativo se realizó "garantizando en todo momento su integridad física y el respeto a sus derechos", y advirtió que "no se permitirá que actos de presión o retención vulneren el Estado de Derecho ni los derechos humanos de ninguna persona."

¿Qué Acusan los Pobladores Contra la Edil?

El descontento en San Agustín Amatengo no es nuevo. Habitantes del municipio llevan más de seis meses denunciando presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de Juárez Ramírez.

Acusan además que la funcionaria lleva casi un año sin presentarse físicamente a la comunidad, mientras persisten problemas de abasto de agua potable, fallas en el suministro de energía eléctrica, obras públicas inconclusas y adeudos a trabajadores del ayuntamiento.

Los 24 imputados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica definitiva en el marco del sistema penal acusatorio.

