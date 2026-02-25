García Harfuch Encabeza Reunión de Alto Nivel con Zar Antidrogas y Embajador de EUA

El Gabinete de Seguridad informó que entabló hoy, 25 de febrero de 2026, una reunión de alto nivel "muy productiva" con autoridades de Estados Unidos, en la que se reafirmó el “compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”.

En la reunión estuvieron Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Sara A. Carter, zar antidrogas estadounidense, y el embajador norteamericano en México, Ronald Johnson, entre otras autoridades.

Además, estuvieron presentes el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la DEFENSA Nacional; al almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; Ernestina Godoy, fiscal general de la República; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); e integrantes de la delegación estadounidense.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson @USAmbMex y @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un… pic.twitter.com/oGA2MFvJ2M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 25, 2026

Zar antidrogas de Estados Unidos visita México tras muerte de El Mencho

Sara A. Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, llegó a México después de la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa, en Jalisco.

El martes, Carter acudió a Palacio Nacional, donde sostuvo un encuentro con el Gabinete de Seguridad y afirmó que Estados Unidos país trabaja “día y noche” con nuestro país para “eliminar” a los cárteles y el tráfico de drogas.

