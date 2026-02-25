Detienen a Jefe de Departamento del DIF por Muerte de 2 Niñas Haitianas en Casa Hogar de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) anunció hoy, 25 de febrero de 2026, la detención del jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito del DIF estatal donde murieron dos niñas haitianas.

En un comunicado, indicó que el funcionario fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, con la finalidad de establecer su grado de responsabilidad en el caso.

¿Qué pasó en la Casa Hogar “Patos”?

Dos hermanas originarias de Haití, que se encontraban albergadas junto con su mamá, fueron encontradas muertas al interior de una cisterna de la Casa Hogar “Patos”, en el municipio de San Raymundo Jalpa.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, 24 de febrero, en ese centro de tránsito que brinda apoyo a personas migrantes.

La FGEO indicó este miércoles que avanzan los trabajos periciales para establecer la forma en que sucedieron los hechos.

La Fiscalía de Oaxaca lleva a cabo los trabajos que se requieren para una atención integral del caso, con un enfoque de infancia y de género para cubrir las necesidades de las víctimas directas e indirectas.

Suman tres personas puestas a disposición

En el comunicado, las autoridades informaron que con la detención del jefe de Departamento, suman tres personas puestas a disposición ministerial por el fallecimiento de las niñas.

El hombre, identificado únicamente con las iniciales E.J.B.Z., fue detenido luego de resultados periciales y ministeriales, obtenidos en la declaración de las otras personas presentadas para establecer las responsabilidades en el caso.

Apoyo a la familia

También aseguró que la Fiscalía oaxaqueña fortalece las labores especializadas en justicia para niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de “permitir que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a los mecanismos de justicia establecidos en el Código Penal vigente del Estado de Oaxaca”.

Agregó que en coordinación con la Secretaría de Gobierno (SEGO) y la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos (CADH) del Gobierno de Oaxaca, se brinda atención integral a la familia de las víctimas con asistencia médica y psicológica, así como apoyo por parte de Migración para facilitar las necesidades de traslado de otros familiares a la entidad.

