Operación Furia Épica: 279 Mexicanos Han Sido Evacuados de Medio Oriente, Informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 279 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, zona afectada por la denominada operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel contra Irán.

279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar; han salido vía terrestre, en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto.

Así lo indicó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 4 de marzo de 2026.

Sin reporte de daño a mexicanos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no hay reportes de daños a connacionales en la región.

Todas las embajadas de México continúan operando en situaciones de alerta y en contacto con nuestras y nuestros connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.

Asimismo, pidió a los mexicanos que se encuentren en algún país del Medio Oriente, tener a la mano las redes sociales, correos electrónicos y los números telefónicos a los que pueden acudir, en caso de requerir asistencia o protección consular:

Embajada en Irán : +989121224463

: +989121224463 Embajada en Israel : 054-316-6717

: 054-316-6717 Embajada en Jordania : 0778 00 0494

: 0778 00 0494 Embajada en Catar : 3363 4450

: 3363 4450 Embajada en Arabia Saudita : +966557539374

: +966557539374 Embajada en Kuwait : +965 9401 6333

: +965 9401 6333 Embajada en EAU : 504 54 0273

: 504 54 0273 Embajada en Líbano : 03 044 598

: 03 044 598 Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

Espacios aéreos cerrados

Ayer por la tarde, la Cancillería indicó en redes sociales que los espacios aéreos se mantienen cerrados en su mayoría, a excepción de los que han abierto de manera limitada en Arabia Saudita, Egipto, Jordania (intermitente) y Líbano.

Por ello, instó a contactar a las aerolíneas que operan en esos países para consultar sobre la disponibilidad y actualización de los vuelos.

“Las embajadas están dando seguimiento a todas las solicitudes de atención y protección consular en función de las condiciones particulares de cada país”, agregó.

